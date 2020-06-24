Волошин рассудит «Рубин» и «Локомотив», Безбородов отработает матч «Уфы» со «Спартаком»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном телеграм-канале судейские назначения на 24-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специальная комиссия выберет матчи с использованием VAR на 27 июня чуть позже. На данный момент видеоассистенты назначены лишь на три игры в туре.

Домашнюю встречу «Рубина» против «Локомотива» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. На игру «Уфы» в Москве со «Спартаком» назначен Владислав Безбородов.

26 июня (пятница)

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Станислав Васильев, AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Тарас Безубяк.

27 июня (суббота)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Еремин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; инспектор — Николай Иванов.

«Спартак» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Левников.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; инспектор — Владимир Енютин.

«Ростов» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

28 июня (воскресенье)

«Урал» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Еськов, AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Клепиков.