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Ремонт проспекта Победы в Казани по нацпроекту выполнен на 55%

09:27, 26.06.2020
Ремонт проспекта Победы в Казани по нацпроекту выполнен на 55%
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Казани продолжается ремонт проспекта Победы от улицы Академика Завойского до Третьей транспортной дамбы в обоих направлениях общей протяженностью 8,4 км. На данный момент работы выполнены на 55%.

Уже полностью уложен выравнивающий слой дорожного полотна. Кроме того, началась укладка верхнего слоя, на 50% отремонтированы тротуары, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Проспект Победы вошел в проект «Улицы Победы». Также он является частью Большого Казанского кольца, которое строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также на данный момент в городе идет строительство Большого Казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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