В 2020 году в Казани отремонтируют проспект Победы
В Казани в 2020 году запланировано отремонтировать проспект Победы на участке от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проспект Победы вошел в проект «Улицы Победы», который является частью нацпроекта.
Планируется, что в ходе ремонта будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что проспект Победы является частью Большого Казанского кольца, которое строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане начнется реконструкция подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань — Оренбург.
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