В 2020 году в Казани отремонтируют проспект Победы

В Казани в 2020 году запланировано отремонтировать проспект Победы на участке от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проспект Победы вошел в проект «Улицы Победы», который является частью нацпроекта.

Планируется, что в ходе ремонта будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что проспект Победы является частью Большого Казанского кольца, которое строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане начнется реконструкция подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань — Оренбург.

