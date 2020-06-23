Новости общества

10:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На втором этапе строительства Большого Казанского кольца установили шумозащитные экраны

09:35, 23.06.2020 1
На втором этапе строительства Большого Казанского кольца установили шумозащитные экраны
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Миндортранс РТ показал, как идет строительство 2 этапа Большого Казанского кольца. Работы ведутся на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км.

За прошлую неделю строители завершили армирование с монтажом каналообразователей и набивкой высокопрочной арматуры, установили опалубки и бетонирование пролетных строений под трамвайные пути.

Также был продолжен монтаж трамвайных путей для разворота вагонов. Рабочие устанавливают опоры наружного освещения и контактной сети троллейбусов, обустраивают газоны вдоль левого проезда. Уже проложены 87 погонных метров труб ливневой канализации

Кроме этого строители устанавливают шумозащитные экраны в районе госпиталя МВД.

Напомним, что первый этап строительства Большого Казанского кольца выполнен на 90%. Осталось уложить дорожное полотно.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:46
    Прекрасные новости.
    Хороший подарок к 100-летию ТАССР.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем