На втором этапе строительства Большого Казанского кольца установили шумозащитные экраны

Миндортранс РТ показал, как идет строительство 2 этапа Большого Казанского кольца. Работы ведутся на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км.

За прошлую неделю строители завершили армирование с монтажом каналообразователей и набивкой высокопрочной арматуры, установили опалубки и бетонирование пролетных строений под трамвайные пути.

Также был продолжен монтаж трамвайных путей для разворота вагонов. Рабочие устанавливают опоры наружного освещения и контактной сети троллейбусов, обустраивают газоны вдоль левого проезда. Уже проложены 87 погонных метров труб ливневой канализации

Кроме этого строители устанавливают шумозащитные экраны в районе госпиталя МВД.

Напомним, что первый этап строительства Большого Казанского кольца выполнен на 90%. Осталось уложить дорожное полотно.

