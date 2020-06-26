Глава РПЛ: «Ответ по регламенту ждем из Роспотребнадзора в пятницу»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал итоги заседания клубов лиги, где стороны не смогли принять поправки в медицинский регламент проведения матчей.

По словам главы РПЛ, все зависит от решения Роспотребнадзора, который вышлет свое заключение в пятницу.

«Решение Роспотребнадзора на предложение по изменению регламента ожидается в пятницу», — сообщил Прядкин «РИА Новости».

Подробнее о ситуации с не принятыми поправками в регламент РПЛ можно прочитать в материале «Реального времени».