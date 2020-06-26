Суд разрешил строительство мечети в Авиастроительном районе Казани

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Авиастроительный районный суд Казани разрешил строительство мечети «Рахматулла» на пересечении улиц Симонова и Годовикова. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.



Суд признал требования жителей остановить стройку необоснованными.

«Респект судье Сафиной Лилии Булатовне за объективное и справедливое рассмотрение дела, а также исполкому Казани за принципиальную позицию», — написал Нагиев у себя в «Инстаграме».

Напомним, что в своем исковом заявлении жители Авиастроительного района указывали, что строящаяся мечеть нарушает их права, и на этом основании просили суд признать незаконным разрешение на ее строительство, выданное исполкомом Казани.

