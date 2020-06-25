«Водоканал» в Агрызском районе выплатил 1,8 млн рублей долгов по зарплате

Агрызское предприятие «Водоканал» погасило задолженность по зарплате на сумму более 1,8 млн рублей.

Так, компания погасила долг на общую сумму 1,8 млн рублей перед 57 работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



Ранее «Агроидея» в Лениногорском районе погасило 12,56 млн рублей долгов по зарплате перед 16 работниками.



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