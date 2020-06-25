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«Водоканал» в Агрызском районе выплатил 1,8 млн рублей долгов по зарплате

23:46, 25.06.2020
«Водоканал» в Агрызском районе выплатил 1,8 млн рублей долгов по зарплате
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Агрызское предприятие «Водоканал» погасило задолженность по зарплате на сумму более 1,8 млн рублей.

Так, компания погасила долг на общую сумму 1,8 млн рублей перед 57 работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее «Агроидея» в Лениногорском районе погасило 12,56 млн рублей долгов по зарплате перед 16 работниками.

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России, где в соцсетях чаще всего обсуждают проблемы того, что будет после пандемии коронавируса. Больше всего в республике обсуждают потерю работы (2,9 тыс. сообщений), рост цен (1,4 тыс.) и банкротство (928).

ОбществоЭкономика Татарстан
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