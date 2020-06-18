Предприятие Лениногорского района выплатило более 12,5 млн рублей долгов по зарплате

ООО «Агроидея» в Лениногорском районе погасило 12,56 млн рублей долгов по зарплате.

Предприятие перечислило 16 работникам более 12 млн рублей. Минтруд Татарстана, совместно с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами, продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, передает пресс-служба ведомства.

Ранее ООО «КамгэсЗЯБ» в Челнах погасило более 11 млн рублей долгов по зарплате перед 416 работниками. Также по требованию прокуратуры работникам этого предприятия выплатили долги по зарплате за март на общую сумму 5 млн рублей.

