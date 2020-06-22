Татарстан вошел в топ-10 рейтинга регионов по уровню посткоронавирусного пессимизма

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России, где в соцсетях чаще всего обсуждают проблемы того, что будет после пандемии коронавируса. Список составлен Центром политической конъюнктуры.

Больше всего в республике обсуждают потерю работы (2,9 тыс. сообщений), рост цен (1,4 тыс.) и банкротство (928).

Россияне обсуждают риск потери работы (266,8 тыс. сообщений), рост цен (183,9 тыс.), банкротство (92 тыс.), снижение зарплаты (32,8 тыс.) и проблемы с кредитами и долгами (9,7 тыс.). В тройку регионов, где чаще всего обсуждают эти темы, вошли Москва (50,3 тыс. сообщений), Санкт-Петербург (18,4 тыс.) и Краснодарский край (9,6 тыс.).

Татарстан находится на 78-м месте по заболеваемости из 85 регионов России.