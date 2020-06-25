АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонты на магистральных трубопроводах

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть - Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на участках магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры — Клин, Сургут — Полоцк, Оса — Пермь, Альметьевск — Горький — 3.

Работы проводились на территориях Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан и Удмуртии.

В ходе плановой остановки нефтепровода Холмогоры — Клин, в частности, заменена одна и выполнен средний ремонт шести задвижек, заменены два обратных клапана и ненормативный отбор давления.

На МН Сургут — Полоцк отключены четыре задвижки и один магистральный насосный агрегат, выполнена замена четырех задвижек, ненормативных отборов давления и обратных клапанов. Подключены два магистральных насоса, подпорный насосный агрегат и задвижка. Проведен средний ремонт трех задвижек и двух обратных затворов. Также в период плановой остановки подключены три построенных участка МН Сургут — Полоцк общей протяженностью 5,075 км, установлена новая задвижка и байпасная линия с двумя задвижками.

В период плановой остановки МН Оса — Пермь ликвидировано 16 дефектов, ограничивающих пропуск внутритрубного инспекционного прибора.

На время работ на МН Альметьевск — Горький — 3 для последующего ремонта от технологических трубопроводов отключён резервуар объемом 20 тыс. куб. м. Мероприятия выполнялись без изменения режима работы магистрального нефтепровода.

В рамках ремонтных работ было развернуто 44 ремонтных котлована, задействовано более 296 единиц техники. Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть — Прикамье». В том числе использовалась техническая помощь АО «Транснефть — Север», «Транснефть — Приволга».

Плановые работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия. Цель — поддержание надежности функционирования магистральных трубопроводов.

Транспортировка нефти была возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

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