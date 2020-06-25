Песошин и Мухаметшин открыли мемориальную доску в честь создания Ревкома ТАССР

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски на фасаде ГМИИ РТ. Она посвящена передаче власти Временному Ревкому ТАССР.

Госмузей изобразительных искусств Татарстана расположен в здании по адресу: ул. Карла Маркса, 64. Именно здесь в 1920 году располагался Первый дом Советов. Именно в нем 100 лет назад Казанский губернский исполком передал полномочия Временному Ревкому ТАССР. Таким образом в новой республике были сформированы первые органы исполнительной власти.

«Сегодня мы увековечиваем историческое и общественно-значимое событие. Именно здесь находится точка отсчета образования одной из первых национальных республик и субъектов РСФСР — Республики Татарстан. С чувством глубокого уважения мы отдаем дань всем, кто принимал участие в становлении современного статуса Республики Татарстан», — приводит слова Песошина пресс-служба президента РТ.

Спикер республиканского парламента добавил, что 100 лет назад в этом здании была организована первая исполнительная власть Татарстана.

«Наши предшественники внесли огромный вклад в развитие республики, которая сегодня является одним из регионов-лидеров страны», — сказал Мухаметшин.

Мемориальную доску установили у главного входа в музей. Надписи сделаны на русском и татарском языках.

Ранее «Реальное время» писало, что кабмин РТ утвердил установку мемориальной доски.