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В Верховном суде РТ допрашивают свидетелей обвинения по тройному убийству в Менделеевске

12:39, 25.06.2020
В Верховном суде РТ допрашивают свидетелей обвинения по тройному убийству в Менделеевске
Фото: @tatarstanproc

В Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению уголовного дела 41-летнего Айнура Харисова, которого обвиняют в убийстве жены, пасынка и сына в Менделеевске. Государственным обвинителем по данному делу выступает прокурор РТ Илдус Нафиков. Ему помогает старший прокурор уголовно-судебного управления Ольга Зарипова.

Как сообщил помощник прокурора Татарстана по работе со СМИ Руслан Галиев, сегодня в суде проходят допросы свидетелей обвинения.

Напомним, что Харисова обвиняют в тройном убийстве и покушении на убийство пасынка. Ранее Адвокат Айнура Харисова направил ходатайство об освобождении обвиняемого до суда.

Общество Татарстан
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