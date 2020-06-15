Адвокат Айнура Харисова, зарезавшего жену и двоих детей, просит освободить его до суда

Адвокат Айнура Харисова — ревнивца из Менделеевска, зарезавшего свою жену и двоих ее детей, — направил ходатайство об освобождении обвиняемого до суда. Об этом в соцсетях сообщила бабушка оставшегося в живых ребенка.

Женщина приложила в доказательство фотографии апелляционной жалобы адвоката Харисова на постановление суда о продлении срока содержания под стражей. В документе защитник утверждает, что Харисов «ранее не судим, положительно характеризуется по последнему месту работы, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида (от предыдущего брака, — прим. ред.) и престарелую мать, страдающую тяжелыми хроническими заболеваниями».

«Убийцу моей дочери и двух моих внуков хотят освободить!!! До суда. Боюсь за жизнь моего единственного выжившего внука Никиту!!! Ночью 3 декабря 2019 трижды судимый Харисов жестоко и беспричинно убил троих моих близких людей, до этого времени находился под стражей до решения суда. Теперь, по ходатайству адвоката его могут отпустить на свободу!!! Прошу знающих людей помочь и не допустить повторения трагедии!!!» — обратилась Лидия Маслова за помощью к общественности.

Напомним, что Айнура Харисова обвиняют в зверском убийстве жены, пасынка и родного сына. У него за плечами — лечение от алкоголизма и тяга к азартным играм. А еще реальный срок за кражу и условный за нападение с ножом на тещу. Харисову грозит пожизненное лишение свободы.

