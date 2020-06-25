Пабло Сантос: «Постараемся взять три очка с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Пабло Сантос поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» и рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече.

«Локомотив» — отличная команда с сильными игроками. В предыдущем туре они одержали победу. Подготовка идет полным ходом, с нетерпением ждем предстоящей игры. Приложим все усилия, для того чтобы взять три очка.

Впечатления от «Ак Барс Арены» самые замечательные, все условия созданы для футбола. Я уверен, что предстоит отличная игра. Приложим все силы для того, чтобы одержать победу в предстоящем матче», — заявил Сантос.

Напомним, предыдущий матч «Рубина» в РПЛ закончился победой казанской команды над «Уралом» (2:1). К игре с «Локомотивом» казанцы впервые за очень долгое время тренировались на обновленном поле «Ак Барс Арены».

Встреча с московским клубом пройдет 27 июня в Казани. Начало матча — в 17.30 по мск.