Владимир Вавилов оценил предложение Путина направить «налог для богатых» на лечение детей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов положительно оценил предложение Владимира Путина направлять «налог для богатых» на лечение тяжелобольных детей.



Очень важно, по мнению Вавилова, что средства нового фонда будут складываться с теми деньгами, что уже выделяет государство, «чтобы родители не бегали с протянутой рукой по благотворительным фондам, а знали, что их дети будут обеспечены лекарством». И также важно, говорит он, что при распределении средств нового фонда будет учитываться мнение врачей, поскольку зачастую родители стремятся любой ценой обеспечить лечение ребенка за рубежом, так сказать, не вполне адекватно оценивая ситуацию:



— Там это бизнес, поставленный на широкую ногу выходцами из России же — я на это насмотрелся в Германии. Далеко не всегда, к сожалению, родители понимают, что это просто бизнес. Врачами должно определяться, кому это надо, кому не надо, и это правильно.

Подробнее о том, как восприняли предложение президента татарстанские благотворители, в материале «Реального времени».

