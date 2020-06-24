Посол рассказал, как отреагировали немцы на статью Путина о Второй мировой войне

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью в Германии.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев отметил, что статья Путина «очень важная и своевременная», она позволяет взглянуть на предвоенную и военную истории и приложить все усилия для того, чтобы пресечь попытки фальсификации.

По словам Нечаева, важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий», передает «РИА Новости».

18 июня американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны».