Американский журнал опубликовал статью Путина о 75-летии Победы

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны».

В ней Путин рассказал о значении войны для своей семьи, о ее «коренных причинах» и уделил внимание Мюнхенскому сговору, который, по мнению российского лидера, европейские политики и польские лидеры, «хотят смести под ковер».

О том, что президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, стало известно 15 июня. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрыл журналистам содержание и подробную информацию о ней.