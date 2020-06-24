Путин заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию.
«Просто исключено», — заявил глава государства во время общения с лауреатами Государственных премий России. (цитата по RT)
Церемония награждения традиционно проходит 12 июня, но в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции прошла 24 июня. 12 июня проходило награждение Героев труда, не состоявшееся 1 мая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти и не замечать его было бы неверно. Он отметил, что глава государства Владимир Путин доволен выстроенной им системой, поскольку она доказала свою стрессоустойчивость во время сменяемости власти.
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