Путин заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию.

«Просто исключено», — заявил глава государства во время общения с лауреатами Государственных премий России. (цитата по RT)

Церемония награждения традиционно проходит 12 июня, но в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции прошла 24 июня. 12 июня проходило награждение Героев труда, не состоявшееся 1 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти и не замечать его было бы неверно. Он отметил, что глава государства Владимир Путин доволен выстроенной им системой, поскольку она доказала свою стрессоустойчивость во время сменяемости власти.

