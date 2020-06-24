В Татарстане появилась Instagram-маска с молодежным сленгом — Фаттахов ее «примерил»

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В честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня, в Татарстане в Instagram запустили маску, которая поможет проверить уровень знания молодежного сленга. Ее уже «примерил» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минмолодежи «перевел» с молодежного сленга такие слова как «олды» (старики), «гамать» (играть в компьютер), «скилл» (навык), «шеймить» (критиковать). По его словам, эта маска в социальной сети поможет лучше понять молодежь.

Маской воспользовались более 394 тыс. раз, количество просмотров превысило 1 млн.

Ранее Минмолодежи республики опубликовало подборку секонд-хендов.

