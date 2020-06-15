Минмолодежи Татарстана опубликовало подборку секонд-хендов

Министерство по делам молодежи Татарстана опубликовало в своем Instagram-аккаунте подборку секонд-хендов. Один из магазинов — «Фильтр» — находится в Казани.

«Еще пару лет назад отношение к секонд-хендам в России было весьма противоречивым. Однако с тех времен уже многое изменилось и сейчас секонд-хенды — это места, где можно найти вещи из лимитированных коллекций или просто винтажную одежду, мода на которую не пройдет в ближайшие года», — говорится в посте.

В подборку вошли пять секонд-хендов, которые работают в онлайн-режиме. Магазин «Фильтр» в Казани помимо одежды продает еще и кофе.

Ранее специалисты Минмолодежи провели исследование среди семей, членам которых 18—30 лет. У большинства денег хватает только на еду (77,5%) и минимум одежды (71,1%).