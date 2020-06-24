Арендными каникулами для бизнеса в Казани воспользовались частные детсады и творческая мастерская

Госжилфонд Татарстана предоставил арендные каникулы малому бизнесу сроком на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Для получения отсрочки бизнесменам нужно было написать заявление через сайт. Она предоставлялась всем арендаторам, кроме работающих в период пандемии коронавируса — продуктовых магазинов, аптек и т.д.

В Казани арендными каникулами воспользовались три сети частных детских садиков и одна творческая мастерская.

Заведующая сетью детских садов «Сказочный» Северина Мухамадуллина рассказала, что у них действуют два филиала на 135 мест, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

«Коронавирус очень сильно ударил по нашему финансовому положению, уже третий месяц у нас нулевая выручка. В апреле мы не работали полностью, открылись только с середины мая. Наполняемость двух филиалов сейчас составляет около 30-40 человек. Поэтому отсрочка по арендным платежам стала для нас большим подспорьем», — отметила она.