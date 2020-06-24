В Татарстане определят судьбу поселка «Семрук», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В поселке «Семрук», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза», до сих пор не определен статус временных построек, которые предполагались как временные, но стали центром туристического притяжения. Сохранить или или снести, так до сих пор и не решено.



Дело в том, что это временные постройки на землях, которые относятся к речному фонду.



— Мы должны принять решение — если сохранять объект, то надо решить вопрос с землей. Тогда нужно изучить их сегодняшнее состояние, укрепить. Это должно быть безопасно для населения. Мы поднимаем эти вопросы в Госкомитете по туризму, в Министерстве культуры. Но пока окончательное решение не принято. Самый главный вопрос заключается в земле. Все остальные — решаемые, — прокомментировал Зарипов.

Он не исключает, что и здесь власти займутся поиском инвестора. В любом случае вопрос со статусом поселка планируют решить.

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