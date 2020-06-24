Сегодня в Казани пройдет парад Победы

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Сегодня в столице Татарстана пройдет парад Победы. На него не пустят зрителей, горожане смогут посмотреть шествие по телевизору, либо трансляцию в интернете.

В 9.50 по телеканалу ТНВ начнется трансляция торжественного прохода войск Казанского гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 11.30 зрители увидят парад Победы, который проходил 24 июня 1945 года.

В 14.45 на ТНВ покажут художественный фильм «Ожидание полковника Шалыгина».

В 16.30 — зрители смогут посмотреть фильм-концерт, посвященный юбилею Великой Победы.

В 21.00 ожидается показ документального фильма «Генерал шести войн».

В 23.00 фильм «Ожидание полковника Шалыгина» повторно покажут на экране.

Ранее начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов прокомментировал организацию репетиции парада Победы. По его словам, в этом году особое внимание уделено безопасности.

