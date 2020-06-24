Сотрудники кафе на Баумана выгнали посетителей, которые долго находились в заведении — видео

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани сотрудники одного из кафе на Баумана выгнали посетителей, которые «засиделись» в заведении. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как сначала к гостям заведения подходит женщина и просит покинуть кафе. У мужчины, который снимает происходящее на видео она выбивает телефон из рук. Далее владельцы заведения объясняют гостям, что у кафе есть определенный регламент: каждый посетитель может проводить время в нем не более 40 минут. Гости, с которыми произошел конфликт, возмущаются: нигде данные правила не указаны.

«Сегодня всей семьей мы отправились на завтрак в кафе «Ханума» на Баумана. Через полтора часа к нам подошла официантка и сказала, просим вас освободить место. Мы не поняли, что произошло. Далее подошла другая женщина и начала нас в прямом смысле выгонять оттуда. Ссылаясь на то, что у них регламент 40 минут. Хотя чек у нас вышел на приличную сумму», — написал автор видео.

Позже в соцсетях выяснилось, что выгнанные гости — представители «сетевой» компании («сетевого» маркетинга).

В комментариях представитель кафе рассказал свою версию о произошедшей ситуации. С его слова, эти посетители объединили два стола, и группа в составе 8 человек без масок начала проводить собрание. Поскольку это нарушает правила Роспотребнадзора, руководство сделало замечание, после чего началась словесная перепалка. Далее они начали снимать происходящее на камеру, провоцируя конфликтную ситуацию. «Хотелось бы отметить, что для проведения таких собраний в городе имеются коворкинги», — заключил представитель кафе «Ханума Сити».

Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды с 11 июня при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.

