Зяббаров пообещал разобраться с отравлением пчел в Заинском районе

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров прокомментировал ситуацию с травлей пчел пестицидами в Заинском районе — на это пожаловались сами пчеловоды, на ситуацию обратили внимание СМИ.

— Такая проблема точечно в районах происходит. На сегодняшний день инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами мы довели до каждого района, также она размещена на нашем сайте. В каждом районе есть вотсапп-группы, туда включены представители ветеринарного управления, Роспотребнадзора, руководители хозяйств и пчеловоды. Да, есть случаи, где предприятия и пчеловоды не могут найти контакт между собой. Есть случай в Заинском районе. Мы детально разбираемся, контролируем. Будем искать виновных. При необходимости будет и суд.

Также Зяббаров добавил, что сейчас подобные случаи отравления пчел выявлены в двух местах в республике — второе место он не назвал.

Ранее в Минсельхозе РТ назвали районы-лидеры и аутсайдеры по заготовке кормов.