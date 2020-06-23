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Роспотребнадзор: «Второй волны не будет… если мы будем соблюдать все меры профилактики»

17:31, 23.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: «Второй волны не будет… если мы будем соблюдать все меры профилактики»
Фото: 16.rospotrebnadzor.ru

Замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина считает, что второй волны коронавируса можно избежать. Для этого требуется сохранять часть введенных из-за пандемии ограничений.

«Второй волны не будет… если мы будем соблюдать все меры профилактики», — рассказала на пресс-конференции Авдонина.

Она отметила, что именно для профилактики новой волны COVID-19 сохраняются некоторые ограничения.

«Очень большой шквал звонков: «Давайте разрешим кальяны, давайте разрешим общепиты, давайте сократим дистанцию». Вот пока на сегодня нужно выдержать еще этап второго перехода. Потом посмотреть, с какими цифрами мы перейдем на третий этап», — заключила представитель ведомства.

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