«Мы на пороге уничтожения легкой атлетики». Лидеры сборной России обратились к Путину

Ведущие легкоатлеты России и всего мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Соответствующий пост с обращением одновременно вышел в «Инстаграмах» всех трех спортсменов.

В своем письме они рассказали о проблемах, которые в скором времени могут привести к развалу всей отечественной легкой атлетики. Также они обеспокоены тем, что из-за отсутствия качественных изменений в данном виде спорта они могут лишиться возможности участвовать во вторых Олимпийских играх подряд.

«Мы уже пропустили Олимпийские игры — 2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на ваше участие и понимание», — отмечается в письме.

Спортсмены объяснили свое обращение к президенту отсутствием результатов работы профильных структур. Атлеты напомнили, что разобраться с проблемами в легкой атлетике Путин поручал еще 3 мая прошлого года, но за это время ситуация не только не улучшилась, а даже ухудшилась.

«Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к вам», — говорится в обращении.

Напомним, что в конце февраля новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) был назначен Евгений Юрченко. Внеочередные выборы пришлось провести из-за скандального отстранения от руководящей должности бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.