Евгений Юрченко стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избран член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, сообщает ТАСС.

Такое решение было вынесено сегодня, 28 февраля, по итогам выборов на внеочередной конференции ВФЛА в Москве. За единственного кандидата на пост президента организации проголосовали 53 человека из 63 членов федерации, трое из которых воздержались от голосования.

Ранее с апреля по октябрь 2018 года Юрченко занимал пост первого вице-губернатора Воронежской области.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с отстранением от должности бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за допингового дела атлета Данила Лысенко.