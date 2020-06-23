В Татарстане фермеры могут получить кредиты по льготной ставке от 1 до 5%

В Татарстане фермеры могут получить кредиты по льготной ставке от 1 до 5%. На эти цели в республике выделен лимит субсидий в размере 725,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Механизм льготного кредитования аграриев в Татарстане реализуется с 2017 года. Эта мера поддержки позволяет использовать заемные средства для развития бизнеса не только крупным сельхозпроизводителям, но и малым формам хозяйствования. Максимальный размер льготного краткосрочного кредита для одного заемщика не должен превышать 600 млн рублей.

В Татарстане одобрено и направлено в Минсельхоз России 152 заявки на краткосрочные кредиты по малым формам хозяйствования на сумму 734,8 млн рублей и на инвестиционные кредиты 58 заявок на 548 млн рублей.

Для того, чтобы получить кредит, нужно соответствовать нескольким требованиям: заемщик не должен находиться в процессе ликвидации и реорганизации; необходим статус налогового резидента РФ и регистрация на территории России; сельхозпроизводитель не должен иметь задолженностей за последние 30 дней, превышающих 50 тыс. рублей.

Уже сегодня представители малого бизнеса могут подать заявку в Сбербанк, «Россельхозбанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк» и получить одобрение в кратчайшие сроки на льготных условиях.

20 июня глава министерства Марат Зяббаров отчитался о развитии малых форм хозяйствования на селе. По его словам, в Татарстане насчитывается более 450 тыс. личных и 4 тыс. фермерских хозяйств.