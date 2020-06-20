Марат Зяббаров отчитался о развитии малых форм хозяйствования на селе

В Татарстане насчитывается более 450 тыс. личных и 4 тыс. фермерских хозяйств, а также 295 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, пишет пресс-служба президента РТ.

По его словам, за 5 месяцев хозяйства населения надоили молока 186 тыс. т, реализовали мяса 31 тыс. т. Фермерские хозяйства произвели молока в объёме 73,7 тыс. т (108,3%), реализовали 9,8 тыс. т мяса (106,2%).

Зяббаров отметил, что в этом году сохранены все меры традиционной поддержки ЛПХ. На эти цели выделено 477,5 млн. рублей. Кроме субсидий на содержание коров и коз, наиболее востребована программа строительства молочных мини-ферм. В нынешнем году уже подано 130 заявок из 17 муниципальных районов на 38,6 млн. рублей. Активны Актанышский, Черемшанский, Буинский, Нижнекамский и Алькеевский районы.

Как доложил министр, меры господдержки способствуют развитию фермерских хозяйств. Так, по птице поголовье выросло за год на 40% и достигло почти 3 млн. голов. Денежная выручка выросла на 11 процентов и составила 2,1 млрд. рублей.