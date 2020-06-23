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В Казани на набережной озера Кабан начали монтаж интерактивной игровой зоны

15:04, 23.06.2020
В Казани на набережной озера Кабан начали монтаж интерактивной игровой зоны
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Казани рабочие начали монтаж интерактивной игровой зоны на набережной озера Кабан, которая уже два года привлекает к себе толпы детей и отдыхающих постарше. В этом году установка началась позже из-за пандемии коронавируса.

Идет установка всех привычных аттракционов: каскада, водяных мельниц и архимедова винта.

Как выяснил корреспондент «Реального времени», монтаж начался приблизительно на три месяца позже запланированного. Год назад также случилась задержка с установкой игровой зоны, но к началу лета она уже функционировала.

Напомним, что эти интерактивные экспонаты были установлены при благоустройстве первой очереди набережной и стали доступны с момента ее открытия летом 2018 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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