В поселке Мирном в Казани открыли станцию скорой медицинской помощи

В поселке Мирном в Казани открыли новую подстанцию скорой помощи. Правительство Татарстана направило на ее строительство 7 млн рублей. Об этом сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов.

Новая подстанция будет обслуживать поселки Борисково, Мирный, Петровский, Вороновку и аэропорт.

«Здесь две бригады работают — фельдшерские и врачебные. В сутки они обслуживают где-то 25 вызовов», — сказал Галяутдинов ИА «Татар-информ».

Всего на подстанции будут работать 30 сотрудников.



20 июня президент Татарстана Рустам Минниханов передал медикам 24 автомобиля скорой помощи.

