Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В поселке Мирном в Казани открыли станцию скорой медицинской помощи

13:37, 23.06.2020
В поселке Мирном в Казани открыли станцию скорой медицинской помощи
Фото: tatarstan.ru

В поселке Мирном в Казани открыли новую подстанцию скорой помощи. Правительство Татарстана направило на ее строительство 7 млн рублей. Об этом сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов.

Новая подстанция будет обслуживать поселки Борисково, Мирный, Петровский, Вороновку и аэропорт.

«Здесь две бригады работают — фельдшерские и врачебные. В сутки они обслуживают где-то 25 вызовов», — сказал Галяутдинов ИА «Татар-информ».

Всего на подстанции будут работать 30 сотрудников.

20 июня президент Татарстана Рустам Минниханов передал медикам 24 автомобиля скорой помощи.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем