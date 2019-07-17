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Минниханов рассказал о сотрудничестве Татарстана с «Росатомом» по нескольким направлениям

15:06, 17.07.2019
Минниханов рассказал о сотрудничестве Татарстана с «Росатомом» по нескольким направлениям
Фото: president.tatar.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев побывали на заводе «Алабуга-Волокно», который входит в композитный дивизион «Росатома».

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан сотрудничает с «Росатомом» по нескольким направлениям. Например, большая работа идет в части цифровизации и автоматизации. На предприятии Минниханову и Лихачеву вручили хоккейные клюшки, изготовленные с применением углеродного волокна, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня в ОЭЗ «Алабуга» состоялся запуск завода строительной химии Boerner. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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