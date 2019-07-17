Минниханов рассказал о сотрудничестве Татарстана с «Росатомом» по нескольким направлениям

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев побывали на заводе «Алабуга-Волокно», который входит в композитный дивизион «Росатома».

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан сотрудничает с «Росатомом» по нескольким направлениям. Например, большая работа идет в части цифровизации и автоматизации. На предприятии Минниханову и Лихачеву вручили хоккейные клюшки, изготовленные с применением углеродного волокна, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня в ОЭЗ «Алабуга» состоялся запуск завода строительной химии Boerner. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

