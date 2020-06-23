В Татарстане мужчина получил ожоги 40% тела, спасая мать из горящего дома

Фото: «Реальное время»

В Татарстане мужчина получил ожоги 40% тела, спасая свою пожилую мать из горящего дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел вчера утром в селе Село-Чура в Кукморском районе республики. Загорелся деревянный дом. 58-летний хозяин жилища успел вынести из огня свою 87-летнюю маму, но получил ожоги 40% тела.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в больницу. Пожилая женщина тоже получила ожоги, но ее состояние не вызывает опасений, поэтому она осталась на амбулаторном лечении, передает «Татар-информ».

По предварительной версии, к возгоранию привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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