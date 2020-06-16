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Соцсети: на Мамадышском тракте в Казани вспыхнул грузовик

22:42, 16.06.2020
Соцсети: на Мамадышском тракте в Казани вспыхнул грузовик
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на Мамадышском тракте вспыхнул грузовик. Видео поделились пользователи соцсетей.

На опубликованных кадрах видно, как огонь полностью охватил кабину грузовика и уже перекинулся на кузов.

Грузовик вспыхнул сегодня около семи часов вечера возле Самосыровского кладбища. По словам водителя, в машине вспыхнула проводка, он сам не пострадал. Сначала он пытался потушить огонь самостоятельно, на помощь подоспели другие водители. Позже на место случившегося приехали пожарные.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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