Соцсети: на Мамадышском тракте в Казани вспыхнул грузовик
В Казани на Мамадышском тракте вспыхнул грузовик. Видео поделились пользователи соцсетей.
На опубликованных кадрах видно, как огонь полностью охватил кабину грузовика и уже перекинулся на кузов.
Грузовик вспыхнул сегодня около семи часов вечера возле Самосыровского кладбища. По словам водителя, в машине вспыхнула проводка, он сам не пострадал. Сначала он пытался потушить огонь самостоятельно, на помощь подоспели другие водители. Позже на место случившегося приехали пожарные.
ПроисшествияОбщество Татарстан
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