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Блогер Картавый Ник будет работать тренером в Латвии

11:50, 23.06.2020
Блогер Картавый Ник будет работать тренером в Латвии
Фото: twitter.com/fkspartaks

Российский блогер и бывший тележурналист Никита Ковальчук, известный как Картавый Ник, будет работать тренером в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба юрмальского «Спартака».

«Мы счастливы сообщить, что начиная с 1 июля молодой специалист Никита Ковальчук пополнит тренерский штаб «Спартака» в качестве аналитика. Добро пожаловать, Никита! Удачи в твоем новом опыте!» — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что ранее Ковальчук входил в тренерский штаб молодежного состава «Сочи». В новом клубе ожидают помощи от блогера в борьбе за самые высокие места в чемпионате Латвии и попадание в еврокубки.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице. В нынешнем году команда одержала две победы в двух турах и делит первенство в чемпионате Латвии с еще тремя клубами.

СпортФутбол
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