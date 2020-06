Блогер Картавый Ник будет работать тренером в Латвии

Российский блогер и бывший тележурналист Никита Ковальчук, известный как Картавый Ник, будет работать тренером в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба юрмальского «Спартака».

«Мы счастливы сообщить, что начиная с 1 июля молодой специалист Никита Ковальчук пополнит тренерский штаб «Спартака» в качестве аналитика. Добро пожаловать, Никита! Удачи в твоем новом опыте!» — говорится в заявлении клуба.

We are happy to announce, that starting from July 1st a young specialist Nikita Kovalchuk @Nik_Football_

will join FK Spartaks coaching staff as an analyst



More info: https://t.co/zxnVczD8j8



Welcome, Nikita! The best of luck with your new experience! #fkspartaks pic.twitter.com/iyoNve3QCH