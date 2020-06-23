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ДУМ РТ вернет жителям Татарстана деньги за путевки в хадж

11:45, 23.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ДУМ РТ вернет жителям Татарстана деньги за путевки в хадж
Фото: pxhere.com

Духовное управление мусульман Татарстана вернет жителям деньги за путевки в хадж, или поездку можно перенести на 2021 год. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Татарстанские хаджии, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане «ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа-2021. Специалисты «ДУМ РТ Хадж» находятся на постоянной связи с клиентами», — написал муфтий.

Такое решение принято в связи с тем, что власти Саудовской Аравии официально объявили об отмене хаджа для зарубежных паломников из-за распространения COVID-19. Хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (сезон 2020 года) будет разрешен только для мусульман, которые уже находятся на территории королевства.

Общество Татарстан
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