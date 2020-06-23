«Победа «Рубина» добыта благодаря вратарю». Габулов оценил игру Дюпина против «Урала»

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов оценил игру вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в матче 23-го тура РПЛ против «Урала».

«У «Рубина» была непростая выездная игра против «Урала». Дюпин сыграл очень собранно, спокойно и сконцентрированно. Юрий был лишен суеты, которая периодически проглядывалась в прошлых матчах. Победа, которая так важна «Рубину» с точки зрения турнирной таблицы, добыта во многом благодаря вратарю», — сказал Габулов.

Опытный голкипер также отметил действия Дюпина на 18-й минуте встречи, когда он остановил прорыв Егорычева.

«Мало кто обращает внимание на такие моменты, но они являются показателем вратарского мастерства», — считает Габулов.

Напомним, на прошедших выходных «Рубин» впервые после приостановки сезона провел матч в рамках РПЛ, обыграв в гостях «Урал» (2:1). Подробнее об итогах победной встречи можно почитать в материале «Реального времени».