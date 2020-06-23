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Узбекистан организует вывозные рейсы: один из них из Казани

09:18, 23.06.2020
Узбекистан организует вывозные рейсы: один из них из Казани
Фото: ru.wikipedia.org

Узбекистан планирует организовать новые чартеры для вывоза соотечественников из России и других стран. Из 21 вывозных рейсов 13 будет организовано из России.

По данным «Интерфакс», авиакомпания Uzbekistan Airways до 5 июля выполнит 13 рейсов, один из которых из Казани. Еще шесть рейсов будут выполнены из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска и по одному Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

Кроме этого будут организованы вывозные рейсы из Стамбула, Нью-Йорка, Тель Авива, Шарджи, Сеула, Риги.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, из Душанбе (Таджикистан) вылетит вывозной рейс в Казань.

Общество Татарстан
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