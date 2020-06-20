Вывозной рейс из Таджикистана в Казань назначен на пятницу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минкомсвязи сообщили, что вывозной рейс из Душанбе (Таджикистан) вылетит в Казань в пятницу, 26 июня. Кроме того, сегодня в столицу Татарстана прибудет самолет из Ташкента (Узбекистан).

Согласно опубликованному министерством плану, 20 июня состоятся также рейсы Ош (Киргизия)- Москва, Хошимин (Вьетнам) — Екатеринбург — Москва, говорится в телеграм-канале Минкомсвязи РФ.

В воскресенье также запланированы следующие вывозные рейсы: Бишкек (Киргизия) — Москва, Кишинев (Молдавия) — Москва, Ташкент (Таджикистан) — Екатеринбург и Белград (Сербия) — Москва.

На 22 июня запланировано пять рейсов, среди них Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург, Бангкок (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Петербург, Ларнака (Кипр) — Москва, Душанбем (Таджикистан) — Новосибирск — Екатеринбург, а также Тель-Авив (Израиль) — Москва.

23 июня состоится рейс в Москву из Тегерана (Иран), из Ташкента (Узбекистан) в Петербург с пересадкой в Москве и два рейса из Еревана (Армения) в Калугу и Воронеж.

В среду самолеты вывезут застрявших соотечественников из Гонконга (КНР) во Владивосток и из Еревана (Армения) в Ростов-на-Дону.

В четверг, 25 июня, состоится рейс из Душанбе (Таджикистан) в Москву.

На следующий день, 26 июня, будут организованы вывозные рейсы в Москву из Барселоны (Испания), Парижа (Франция) и Лондона (Великобритания), а также рейс Бишкек (Киргизия) — Петербург.

На 27 июня запланирован рейс из Оша (Киргизия) в Москву, 28 июня — рейсы Бишкек (Киргизия) — Москва и Нью-Йорк (США) — Москва. 30 июня будут организованы полеты из Каракаса (Венесуэла), Кито (Эквадор) и Сан-Хосе (Коста-Рика) в Москву и рейс Душанбе (Таджикистан) — Новосибирск. 1 июля состоится рейс Душанбе (Таджикистан) — Москва.