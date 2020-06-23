Казанское «дело реставраторов» закончилось штрафом

Получила уголовный штраф в 50 тысяч рублей за превышение полномочий экс-директор «Центр культурного наследия» Илзиря Кузьмина. С таким результатом в Вахитовском райсуде Казани закончилось громкое «дело реставраторов», сообщает журналист «Реального времени».



На заседании суда следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ просил прекратить уголовное преследование Кузьминой и назначить ей судебный штраф. И это ходатайство было удовлетворено.

По версии следствия, действия Илзири Кузьминой повлекли имущественный вред государству в виде не полученных арендных платежей от ООО «Звезда-Д» на 3,2 млн рублей за период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года.

На старте расследования Кузьмину подозревали не в превышении, а в злоупотреблении полномочиями, и предварительно оценивали ущерб в 5 млн рублей.

В октябре 2018-го «Звезда-Д» победила в тендере на аренду помещений в «Доме Каретникова, 1888 года» на улице Баумана. А в ноябре арендатор забросал руководство ГБУ «Центр культурного наследия» жалобами на плохое техническое состояние объекта (что не скрывалось при заключении договора) с требованием — зачесть стоимость ремонта в арендную плату либо включить обязательства по ремонту в условия арендного договора.

В итоге, в декабре 2018-го кроме договоров аренды Кузьмина заключила со «Звездой-Д» еще и дополнительные соглашения, освобождающие компанию от уплаты арендных платежей в 314 тысяч рублей до завершения реставрационных и ремонтных работ в арендуемых помещениях.

По версии обвиняемой, такой подход должен был поспособствовать сохранению здания-памятника. На деле же ремонт в нем так и не был сделан, а «Звезда-Д» через арбитраж аннулировала допсоглашения. Следствие пришло к выводу, что Кузьмина действовала за рамками полномочий, поскольку новых условий не было в заявке муниципального контракта.

С прекращением дела и назначением штрафа обвиняемая согласилась. Перед судом она предстала уже в должности ректора некоммерческого вуза «Академия наследия».