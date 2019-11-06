Главу казанского «Центра культурного наследия» подозревают в злоупотреблении полномочиями на 5 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя ГБУ «Центр культурного наследия». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ущерб по его делу составил 5 млн рублей.

Установлено, что в декабре 2018 года по итогам аукциона между центром и ООО «Звезда-Д» заключено два договора аренды государственного имущества. Арендная плата за пользование имуществом составляла 314,5 тыс. рублей ежемесячно. На следующий день руководитель ГБУ подписал дополнительные соглашения к договорам аренды государственного имущества, в соответствии с которыми компания освобождается от обязанности вносить арендную плату до дня подписания акта приемки реставрационных и ремонтных работ. Позже Арбитражный суд Татарстана признал эти соглашения недействительными.

Также выяснилось, что реставрационные и ремонтные работы арендатором даже не начаты. Таким образом, центру причинен ущерб в размере более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

