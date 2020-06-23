В Казани частично закрыли для движения улицу Патриса Лумумбы
В Казани ограничили движение транспорта по улице Патриса Лумумбы.
Движение ограничено по проезжей части улицы Патриса Лумумбы возле дома 52 из-за перекладки тепловых сетей. Этот участок дороги будет перекрыт до 30 июня, сообщает мэрия Казани.
Также до 1 июля в Казани временно ограничили движение по проезжей части улицы Малой Красной. Помимо этого, в столице Татарстана ограничили движение транспорта по проезжей части проспекта Ибрагимова возле дома 89.
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