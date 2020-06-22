В Казани на проспекте Ибрагимова временно ограничили движение

В Казани временно ограничат движение транспорта по проезжей части проспекта Ибрагимова.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на тепловоде.

Уточняется, что движение транспорта ограничение на проспекте Ибрагимова возле дома №89 до 17 июля, передает мэрия Казани.

С сегодняшнего дня в столице Татарстана ограничат движение по проезжей части по улице Хади Такташа. До 8 июля нельзя будет проехать по участку возле здания №98.

Напомним, что из-за проведения парада Победы в центре города перекроют движение на нескольких улицах. «Реальное время» подробно рассказало, как, где и во сколько ограничат движение автомобилей.

