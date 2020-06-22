В Казани до 1 июля частично закрыли движение по улице Малой Красной

В Казани временно ограничили движение по проезжей части улицы Малой Красной.

До 1 июля для проезда транспорта закрыт участок дороги в районе дома 13. Это связано со строительными работами по улице Пушкина, сообщает мэрия Казани.

Также в столице Татарстана временно ограничат движение транспорта по проезжей части проспекта Ибрагимова возле дома 89.



Из-за проведения парада Победы 24 июня в центре города перекроют движение на нескольких улицах. «Реальное время» подробно сообщило о том, как, где и во сколько ограничат движение автомобилей.

