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В Казани до 1 июля частично закрыли движение по улице Малой Красной

22:29, 22.06.2020
В Казани до 1 июля частично закрыли движение по улице Малой Красной
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничили движение по проезжей части улицы Малой Красной.

До 1 июля для проезда транспорта закрыт участок дороги в районе дома 13. Это связано со строительными работами по улице Пушкина, сообщает мэрия Казани.

Также в столице Татарстана временно ограничат движение транспорта по проезжей части проспекта Ибрагимова возле дома 89.

Из-за проведения парада Победы 24 июня в центре города перекроют движение на нескольких улицах. «Реальное время» подробно сообщило о том, как, где и во сколько ограничат движение автомобилей.

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