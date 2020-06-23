Соцсети: около казанского цирка молодежь устроила вечеринку

В Казани сегодня вечером возле цирка молодежь устроила вечеринку. Видео появилось в телеграм-канале «Еду в Татарстан».

На кадрах видно, как возле цирка стоит несколько машин, молодые люди установили музыкальную аппаратуру и слушают громкую музыку.

В минувшую пятницу ГИБДД Казани патрулировала площадь перед Речным портом, которая известна как место отдыха у местной молодежи. Площадь взяли под особый контроль после того, как молодые люди стали регулярно собираться там.



С начала июня очевидцы делятся в соцсетях фотографиями, на которых запечатлены толпы молодых людей, стоящих в очереди в недавно открывшиеся рестораны и бары.