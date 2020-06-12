В Казани с открытием веранд молодежь стала толпиться у баров
В Казани стали возвращаться к жизни заведения общепита. Очевидцы сняли толпу посетителей рюмочной «Волна» на улице Профсоюзная.
Снимок был сделан в ночь на пятницу. У открывшего летнюю веранду заведения собралась большая группа желающих провести время в одном из культовых баров Казани.
Бар «Соль» выкладывает снимки со своей открытой веранды, но большого скопления посетителей здесь не видно. Точнее посетители вообще не попали в кадр.
Свою вечеринку провел и лофт «Фабрика Алафузова». Пока обычным клубам открываться еще нельзя, но здесь начала работу летняя веранда и танцплощадка на открытом воздухе.
Напомним, с 11 июня в Казани официально разрешено возобновить работу ресторанов и кафе. Правда пока только на летних верандах и террасах.БизнесУслуги Татарстан
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