Набережные Челны вошли в список самых бюджетных туристических направлений на июль

Аналитики составили список самых дешевых направлений для путешествий по России в июле. В список вошли Набережные Челны.

Также в рейтинге фигурируют Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск, передает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Города подбирались по стоимости авиаперелета и проживания. На самолете до них можно добраться за 850—1 400 рублей. Ночь в трехзвездочном отеле обойдется путешественникам от 850 до 1 800 рублей.

Курорты также могут оказаться вполне доступными для туристов. Билет на самолет в Минеральные Воды можно найти за 1 070 рублей.

«Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придется. Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путевке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым», — приводит издание слова руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению в гостиницы. Так, отельерам советуют не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом.

