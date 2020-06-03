Два банка из Татарстана вошли в топ-100 по объему активов

В рейтинг российских банков по объемам активов на 1 мая вошли 15 кредитных организаций, зарегистрированных в республике. При этом в топ-100 попали только два банка.

Двадцатку лидеров замыкает «Ак Барс Банк», переместившийся с 19-го на 20-е место. Объем его активов на 1 мая 2020 года составлял 635,4 млрд рублей, следует из материалов исследования «РИА Рейтинг».

Вторым стал банк «Аверс», поднявшийся с 67-й на 58-ю строчку. Его активы составляют 122,4 млрд рублей.

Кроме них, в перечне «Акибанк» (134-е место), «Энергобанк» (135-е), «Татсоцбанк» (144-е), «Банк Казани» (173-е), «Автоградбанк» (224-е), «Камкомбанк» (246-е), «Банк Заречье» (282-е), «АвтоКредитБанк» (301-е), «ИК Банк» (310-е), «Алтынбанк» (327-е), «Банк 131» (383-е). Также в рейтинг попали АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» и АО РНКО «Нарат».