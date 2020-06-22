В Москве начнется новый этап снятия ограничений

Москва 23 июня выходит на новый этап по снятию ограничений по коронавирусу, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

После трехмесячного перерыва возобновляют работу кафе и рестораны, фитнес-клубы, бассейны и спортзалы.

Также по Москва-реке начнут ходить речные трамваи. Ограничения снимаются и для детских садов, библиотек и учреждений социальной защиты.

Помимо этого, разрешается использовать всю общественную инфраструктуру — лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое. Возобновят работу турагентства, однако экскурсии по Москве пока организовывать нельзя.

По словам Собянина, московские власти продолжают убирать ограничения, поскольку заболеваемость COVID-19 идет на убыль, результаты минувшей недели «очень позитивные».

Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина анонсировала выход Татарстана на второй этап снятия ограничительных мер. Но в связи с тем, что 24 июня ожидается парад, принятие решения о дальнейшем снятии ограничений будет отложено примерно на 25 июня. Тогда уже и станет понятно, какие следующие этапы снятия ограничений в республике будут осуществлены.

